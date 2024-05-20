“تداول” تحتسب نسبة التذبذب لسهم “شاكر” بعد زيادة رأس مالها

أعلنت تداول السعودية، اليوم الاثنين، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر على أساس سعر 27.20 ريال، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مالها من خلال منح أسهم مجانية

وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء المقبل.

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وكانت الشركة أعلنت في بيان آخر عبر “تداول” عن موافقة الجمعية العمومية غير العادية، ااتي عقدت أمس الأحد، على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بنسبة 15.06% عبر منح سهم لكل 6.5 سهم قائم.

وأوضحت الشركة، إنه سيتم زيادة رأس المال من 482.33 مليون ريال إلى 555 مليون ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من 48.23 مليون سهم إلى 55 مليون سهم، عبر رسملة مبلغ وقدره 72.67 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.