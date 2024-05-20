مقتل 3 من كبار ضباط الجيش الإيراني في حادث تحطم طائرة “رئيسي”

أعلن الجيش الإيراني، في بيان له، مقتل 3 من كبار الضباط كانوا على متن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي تحطمت وتسببت في وفاته.

وأوضح البيان، أنه تم الإعلان عن أسماء قائد الطائرة والمساعدين له الذين كانوا على متن المروحية التي تحمل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين.

وتابع البيان: “العقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، واللواء الفني بهروز قديمي كانوا من بين ضحايا المروحية الرئاسية”.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، أعلن، صباح اليوم الاثنين، عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية.