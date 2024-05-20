بعد وفاته.. كيف يتم اختيار بديل وزير الخارجية الإيراني؟

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، مصرع رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، وعدد من المسؤولين جراء تحطم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية.

وآثار الأمر العديد من التساؤلات حول منصب وزير الخارجية الإيراني في ظل اقتراب محمد مخبر النائب الأول لإبراهيم رئيسي من تولي رئاسة إيران بشكل مؤقت وفقًا للدستور الإيراني.

وتنص المادة 135 من الدستور الإيراني، على أنه عندما لا يكون للوزارة وزيرا، يجوز لرئيس الجمهورية اختيار وترشيح شخص لرئاسة هذه الوزارة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وقال مجلس صيانة الدستور بإيران، إن مساعد الرئيس الأول سيتولى مسؤوليات القيادة في البلاد، كما سيتشكل مجلس للترتيب للانتخابات خلال مدة 50 يوما، مؤكدًا أنه لا مشكلة في الترتيبات القانونية بالبلاد.