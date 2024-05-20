إنجاز سعودي متجدد

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  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

20 مايو 2024

إنجاز سعودي متجدد

رأي الوئام
إنجاز سعودي متجدد

حصد طلاب وطالبات السعودية 114 ميدالية وجائزة خاصة في مسابقتي آيتكس 2024 وآيسف 2024 في إنجاز سعودي جديد ومتجدد يعكس المستوى المتطور الذي وصل إليه التعليم في السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وتولي السعودية التعليم اهتمامًا بالغًا كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع سعودي مزدهر ونابض بالحياة، ومن هذا المنطلق أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية رفع جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

كما نجحت الدولة في زيادة فرص التعليم من خلال توسيع نطاق التعليم العام والخاص، والأهلي، ودعم التعليم الجامعي، وتعزيز التعليم المستمر، وتعليم الكبار والتدريب التقني والمهني وتوفير الخدمات التعليمية في كافة المدن والمراكز والقرى والهجر والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير البينة التحتية في المؤسسات التعليمية.

كما عملت السعودية على تعزيز الابتكار ورعاية الموهوبين والمتفوقين علميًا من خلال تشجيع البحث العلمي، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ثقافة الابتكار في المجتمع، الأمر الذي انعكس على النتائج الإيجابية التي يحققها طلاب السعودية في المسابقات الدولية بالرغم من المنافسة الشرسة مع الطلاب المتفوقين من كافة أنحاء العالم.

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