إنجاز سعودي متجدد

حصد طلاب وطالبات السعودية 114 ميدالية وجائزة خاصة في مسابقتي آيتكس 2024 وآيسف 2024 في إنجاز سعودي جديد ومتجدد يعكس المستوى المتطور الذي وصل إليه التعليم في السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وتولي السعودية التعليم اهتمامًا بالغًا كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع سعودي مزدهر ونابض بالحياة، ومن هذا المنطلق أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية رفع جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

كما نجحت الدولة في زيادة فرص التعليم من خلال توسيع نطاق التعليم العام والخاص، والأهلي، ودعم التعليم الجامعي، وتعزيز التعليم المستمر، وتعليم الكبار والتدريب التقني والمهني وتوفير الخدمات التعليمية في كافة المدن والمراكز والقرى والهجر والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير البينة التحتية في المؤسسات التعليمية.

كما عملت السعودية على تعزيز الابتكار ورعاية الموهوبين والمتفوقين علميًا من خلال تشجيع البحث العلمي، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ثقافة الابتكار في المجتمع، الأمر الذي انعكس على النتائج الإيجابية التي يحققها طلاب السعودية في المسابقات الدولية بالرغم من المنافسة الشرسة مع الطلاب المتفوقين من كافة أنحاء العالم.