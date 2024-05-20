وزير النقل: السعودية حققت رقما قياسيا بلغ 111 مليون مسافر لعام 2023

قال وزير النقل صالح الجاسر، إن السعودية حققت رقما قياسيا بلغ 111 مليون مسافر للعام 2023.

وأضاف “الجاسر” خلال مؤتمر مستقبل الطيران 2024، إن السعودية أطلقت المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان لاستضافة 100 مليون مسافر في 2030.

وأكد وزير النقل أنه تم افتتاح مطار البحر الأحمر وتوسيع المطارات في السعودية، كما تم افتتاح المنطقة اللوجستية في الرياض لتأمين كبار المستثمرين العالميين.

وتشهد السعودية، انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024،الذي يركز على دور قطاع الطيران في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، ويجمع المؤتمر نحو 5 آلاف من خبراء وقادة الطيران من 100 دولة.