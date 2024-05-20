وزير النقل: السعودية حققت رقما قياسيا بلغ 111 مليون مسافر لعام 2023

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    الملتقى العالمي للهيدروجين

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  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

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    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

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    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

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    Days
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

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فريق التحرير

20 مايو 2024

وزير النقل: السعودية حققت رقما قياسيا بلغ 111 مليون مسافر لعام 2023

محليات
وزير النقل: السعودية حققت رقما قياسيا بلغ 111 مليون مسافر لعام 2023 وزير النقل صالح الجاسر

قال وزير النقل صالح الجاسر، إن السعودية حققت رقما قياسيا بلغ 111 مليون مسافر للعام 2023.

وأضاف “الجاسر” خلال مؤتمر مستقبل الطيران 2024، إن السعودية أطلقت المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان لاستضافة 100 مليون مسافر في 2030.

وأكد وزير النقل أنه تم افتتاح مطار البحر الأحمر وتوسيع المطارات في السعودية، كما تم افتتاح المنطقة اللوجستية في الرياض لتأمين كبار المستثمرين العالميين.

وتشهد السعودية، انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024،الذي يركز على دور قطاع الطيران في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، ويجمع المؤتمر نحو 5 آلاف من خبراء وقادة الطيران من 100 دولة.

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