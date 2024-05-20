إحباط تهريب 200 كيلو جرام من القات في جازان

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب 200 كيلو جرام من نبات القات المخدر.

وأشار حرس الحدود إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.