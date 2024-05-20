مجتبى خامنئي.. رحيل “رئيسي” يفتح الطريق أمام “ظل المرشد”

كان الإيرانيون يعتقدون أن الرئيس إبراهيم رئيسي هو الوريث المحتمل لخلافة “المرشد الأعلى” علي خامنئي، إلا أنّه بعد وفاته في حادث تحطم طائرة مع مرافقيه، برز اسم آخر قوي على الساحة وهو مجتبى خامنئي، فمن هو؟

هو ابن علي خامنئي ويحمل ألقابا كثيرة منها رجل الظل ومؤسس الاستخبارات العسكرية، يبلغ من العمر (55 عاما)، ولا يحمل أي صفة رسمية معلنة بالدولة.

تقارير إعلامية أكدت أن صانع ثروة والده التجارية، ولديه تدخل خفي في تعيين مسؤولين بالأجهزة الأمنية والسياسية المختلفة.

في أغسطس 2022، رفعت المؤسسة الدينية الإيرانية “مجتبى” إلى رتبة “آية الله”، وهو لقب ديني يحتاج إليه ليصبح المرشد الأعلى لإيران، وجاء في الوقت الذي تدهورت فيه صحة والده الذي تجاوز الثمانين عاما.

في 2005 شارك مجتبى في التحضير للانتخابات الرئاسية عام 2005، وحصل حينها على دعم كبير من والده لإدخاله المجال السياسي.

مجتبى خامنئي له يد على هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويتمتع بسيطرة مطلقة على مؤسسات أمنية وعسكرية في النظام الإيراني.

كوّن منظمة استخباراتية تحت تصرفه مع تأسيس استخبارات الحرس الثوري 2009، وتمكن من تهميش دور وزارة الاستخبارات “إطلاعات”.