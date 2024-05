تواجد لاعب النصر.. قائمة كرواتيا لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن قائمة منتخبه استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

بطولة كأس أمم أوروبا ستنطلق في الفترة من 14 يونيو وتستمر فعاليتها حتى 14 يوليو، وستقام في ألمانيا، وسيشارك بها 24 منتخبًا.

ويتواجد كرواتيا في المجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات إسبانيا، إيطاليا، ألبانيا.

وشهدت القائمة تواجد مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر، وأيضًا تواجد نجم ريال مدريد لوكا مودريتش.

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، نديليكو لابروفيتش، إيفيكا إيفوشيتش.

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش، يوسكو جفارديول، مارتن إيرليتش، يوسيب ستانيشيتش، بورنا سوسا، دوماجوي فيدا، مارين بونجراسيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاتشيتش، لوكا مودريتش، نيكولا فلاشيتش، لوكا إيفانوشيتش، لوكا سوتشيتش، ماريو باساليتش، مارتن باتورينا، لوفو ماجر.

خط الهجوم: أنتي بوديمير، أندري كراماريتش، برونو بيتكوفيتش، ماركو بياتسا، إيفان بيريشيتش، ماركو باساليتش.

