“يوتيوب تي في” توسع تجربة المشاهدة المتعددة لتشمل أجهزة أندرويد

يواصل يوتيوب تي في تطوير تجربة المشاهدة بشكل ملحوظ من خلال إطلاق ميزة المشاهدة المتعددة (multiview) على الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android.

هذه الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بمشاهدة ما يصل إلى أربع بثوث في وقت واحد، مما يعزز التجربة لعشاق الرياضة ومحتوى الفيديو المتنوع.

بعد شهرين فقط من إطلاق الميزة على أجهزة iPhone وiPad، يأتي هذا الإعلان كخطوة إضافية لجعل تجربة المشاهدة متكاملة ومتميزة لجميع المستخدمين.

تستهدف الميزة بشكل خاص محبي الرياضة الذين يرغبون في متابعة أحداث متعددة دون تبديل القنوات، مما يوفر سلاسة ومتعة أكبر أثناء المشاهدة.

للاستفادة من الميزة، يتعين على المستخدمين تحديث تطبيق YouTube TV إلى أحدث إصدار، حيث سيكون الخيار الجديد متاحًا في صفحات “Top Picks for You” أو “Watch in multiview”، مما يسهل الوصول إلى البثوث المتعددة بسهولة وبضع نقرات فقط.

ومع توسيع نطاق ميزة “المشاهدة المتعددة” لتشمل أجهزة Android، تُواصل “يوتيوب تي في” تعزيز مكانتها كمنصة رائدة لتجربة مشاهدة متميزة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين.