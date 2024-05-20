قبل “إبراهيم رئيسي”.. هل أعلن لبنان الحداد على وفاة زعماء عرب؟

علامات استفهام تثار حول مواقف الدولة اللبنانية، خلال الآونة الماضية، وذلك في ظل اختطاف قرار السلم والحرب في البلاد، وشغور كرسي الرئاسة منذ انتهاء ولاية ميشال عون الرئيس اللبناني السابق.

وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مذكرة بإعلان الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما جاء في نص المذكرة: “لبنان يُعلن الحداد الرسمي على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي المنتقل إلى رحمته تعالى إثر حادث مؤسف بسقوط مروحية كانت تقله مع المغفور له وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له”.

الأمر الذي آثار الجدل والعديد من الأسئلة حول ما إذا كان لبنان كرر نفس الموقف قبل سابق عند وفاة بعض الزعماء العرب.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة، لوفاة الرئيس الراحل لدولة الإمارات الشيخ زايد آل نهيان، حيث قررت حينها تنكيس الأعلام في الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات، واقتصار البث الإذاعي والتلفزيوني على هذه المناسبة،

ونعى حينها رئيس مجلس الوزراء اللبناني عمر كرامي الرئيس الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، معبرًا عن فقدان الشعب اللبناني والعربي والمسلمين لرمز كبير.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، واصفة إياه بأنه “نصير وسند” للبنان.

وعبر رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، عن حزنه على الفقيد وقتها، الذي وصفه بـ “حكيم العرب وصديق لبنان الكبير”.

الأمر ذاته تكرر عبر إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، جراء وفاة ملكة المملكة المتحدة الراحلة، اليزابيث الثانية.

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، فقد تم توجيه طلب لتنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، بالإضافة إلى تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون لمواءمتها مع هذه المناسبة الحزينة.

وأعلن لبنان الحداد الرسمي على وفاة الزعيم والمناضل الأفريقي الكبير نيلسون مانديلا، وذلك في الوقت الذي كانت تُجرى فيه مراسم الجنازة في جوهانسبرج.

كما تكرر الموقف بإعلان لبنان الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مذكرة رسمية تعلن عن الحداد الرسمي على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وقتعا، مشيراً إلى أهمية المغفور له كصديق للبنان.

وشملت إجراءات الحداد تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة مع تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون لتواكب المناسبة.

وقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الدكتور حسان دياب، تعازيه في وفاة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مُعلنًا الحداد الرسمي لثلاثة أيام في لبنان، وتنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون.

وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، مذكرة لإعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وجاء في نص المذكرة أنه يتم الإعلان عن الحداد الرسمي على وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية يوم السبت، الموافق 16 ديسمبر 2023.