محلل سياسي لـ”الوئام”: تدمير الآثار الفلسطينية لن يخلق تاريخًا لإسرائيل

تتواصل الحرب الإسرائيلية على كل شئ في غزة، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في تدمير وسرقة التراث الفلسطيني بالقطاع، في نهج إسرائيلي واضح منذ عام 1948م، في اعتداء وحشي يدمر التراث الثقافي المادي وغير المادي.

سياسة إسرائيلية عدوانية

ومن جانبه قال الدكتور حسين الديك المحلل السياسي الفلسطيني، إن تدمير الشواهد التاريخية والآثار التاريخية للشعب الفلسطيني هي سياسة دائما ما يصر الاحتلال الإسرائيلي على استخدامها منذ عام 1948 وإلى يومنا هذا مستمرة.

وأضاف “الديك” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن تدمير الشواهد التاريخية والرموز الوطنية الفلسطينية لن يخلق تاريخا للعابرين لذلك لعب الاحتلال على هذه السياسة وتدمير المناطق الأثرية والشواهد التاريخية والآثار الفلسطينية عبر سنوات الاحتلال الطويلة وهذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيتي جنيف الأولى والرابعة والتي تنص على حماية المناطق التاريخية والأثرية في أوقات الحرب والنزاع المسلح.

ضرب القانون الدولي

وتابع السياسي الفلسطيني: “ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بالقانون الدولي الإنساني عرض الحائط ولا يقيم وزنا للمواثيق الدولية وتستمر إسرائيل، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية والآثار الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني وعلى الثقافة الفلسطينية بشكل عام”.

يذكر أن المواقع الأثرية في قطاع غزة يصل عددها إلى حوالي 130 موقعاً ويعود تاريخها للعصور القديمة مثل البرونزية والرومانية والإسلامية، وهذا بالإضافة إلى المباني التاريخية التي تعود إلى العصور القديمة وفقًا للحكومة الفلسطينية، والتي أكدت أنه من بين المواقع التي تم تدميرها المسجد العمري الذي فقد نسبة كبيرة من بنيته بسبب الهجمات الإسرائيلية.