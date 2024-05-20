محلل سياسي لـ”الوئام”: تدمير الآثار الفلسطينية لن يخلق تاريخًا لإسرائيل

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

20 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: تدمير الآثار الفلسطينية لن يخلق تاريخًا لإسرائيل

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: تدمير الآثار الفلسطينية لن يخلق تاريخًا لإسرائيل

تتواصل الحرب الإسرائيلية على كل شئ في غزة، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في تدمير وسرقة التراث الفلسطيني بالقطاع، في نهج إسرائيلي واضح منذ عام 1948م، في اعتداء وحشي يدمر التراث الثقافي المادي وغير المادي.

سياسة إسرائيلية عدوانية

ومن جانبه قال الدكتور حسين الديك المحلل السياسي الفلسطيني، إن تدمير الشواهد التاريخية والآثار التاريخية للشعب الفلسطيني هي سياسة دائما ما يصر الاحتلال الإسرائيلي على استخدامها منذ عام 1948 وإلى يومنا هذا مستمرة.

وأضاف “الديك” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن تدمير الشواهد التاريخية والرموز الوطنية الفلسطينية لن يخلق تاريخا للعابرين لذلك لعب الاحتلال على هذه السياسة وتدمير المناطق الأثرية والشواهد التاريخية والآثار الفلسطينية عبر سنوات الاحتلال الطويلة وهذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيتي جنيف الأولى والرابعة والتي تنص على حماية المناطق التاريخية والأثرية في أوقات الحرب والنزاع المسلح.

ضرب القانون الدولي

وتابع السياسي الفلسطيني: “ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بالقانون الدولي الإنساني عرض الحائط ولا يقيم وزنا للمواثيق الدولية وتستمر إسرائيل، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية والآثار الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني وعلى الثقافة الفلسطينية بشكل عام”.

يذكر أن المواقع الأثرية في قطاع غزة يصل عددها إلى حوالي 130 موقعاً ويعود تاريخها للعصور القديمة مثل البرونزية والرومانية والإسلامية، وهذا بالإضافة إلى المباني التاريخية التي تعود إلى العصور القديمة وفقًا للحكومة الفلسطينية، والتي أكدت أنه من بين المواقع التي تم تدميرها المسجد العمري الذي فقد نسبة كبيرة من بنيته بسبب الهجمات الإسرائيلية.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: