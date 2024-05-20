مؤشر “تاسي” يغلق منخفضًا عند مستوى 12,125.36 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” جلسة اليوم الاثنين منخفضًا 73.02 نقطة بنسبة 0.6%، ليقفل عند مستوى 12,125.36 نقطة, وبتداولات وصلت قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 207,316,548 سهم، عن طريق تنفيذ 478.1 ألف صفقة، بقيمة سوقية بلغت أكثر من 10.6 مليارات ريال.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم الاثنين ارتفاعًا في أسهم 68 شركة، فيما أغلقت 155 شركة على انخفاض.

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وكانت شركات الباحة وأماك وميدغلف للتأمين والمنجم وكيمانول، هي الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 7.69 إلى 4.71%، فيما جاءت شركات سينومي ريتل والبابطين والشرقية للتنمية والعربية وأنابيب الشرق في قائمة الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 8.04 إلى 4.13%.

مؤشر “نمو”

فيما انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الاثنين على تراجع 25.51 نقطة وطبنسبة 0.09%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 27036.50 نقطة.