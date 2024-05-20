محلل سياسي لـ”الوئام”: التحركات العربية بالأمم المتحدة هدفها الاعتراف باستقلال فلسطين

الوئام – خاص

تحركات عربية مستمرة لدعم فلسطين وقضيتها، حيث عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اجتماعا على مستوى السفراء المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسبل تعزيز التحرك العربي في كل المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية.

الحشد نحو الأزمات

وقال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، إنه في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة بشكل كبير أصبح من المهم حشد الجهود العربية بشكل مشترك وخصوصاً أن هذه التحديات مرتبطة بعدة أزمات تؤرق المنطقة على مدار سنوات.

وأضاف “الشيمي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الحرب في غزة أبرزت عدة سيناريوهات متعلقة بمستقبل المنطقة أهمها التشكيلات المتعلقة بالأمن الإقليمي والأمن الدولي وارتباطهم ببعضهم البعض وبالتالي فإن من أهم نتائج تلك التحركات التي بدأت تلوح في الأفق أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: “التحركات العربية كانت على مدار أكثر من جولة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد من التوصيات وحتى في إطار مجلس الأمن كانت هناك محاولات لإصدار عدة قرارات من المجلس بطلب من الدول العربية مثل السعودية والجزائر وغيرها.

الاعتراف بفلسطين

واستكمل “الشيمي”: “الأمر الذي يعطي لنا أهمية كبرى بأن يكون هناك تحرك عربي يتم التنسيق من خلاله فالقمة العربية التي عقدت منذ يومين في البحرين أبرزت أهمية حجم إدراك خطورة الموقف الحالي وأهمية أن يكون هناك تحركات تحدث على المستوى العربي بشكل عام أهمها أن يكون هناك اعتراف بدولة فلسطين”.