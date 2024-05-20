شرط جاتوزو للموافقة على تدريب فريق التعاون

كشفت تقارير صحفية عن شرط المدرب الإيطالي جنارو إيفان جاتوزو، للموافقة على تدريب فريق التعاون خلال الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة الرياضية بأن جاتوزو منح موافقته لمسؤولي نادي التعاون، لمناقشة تولي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت الرياضية إلى أن وكيل أعمال جاتوزو اشترط الحصول على ثمانية ملايين يورو راتبًا سنويًا، مقابل تدريب الفريق.

وأوضحت الرياضية إلى أن نادي التعاون يبحث عن تمويل للصفقة الكبيرة مع جاتوزو، ضمن برنامج الاستقطاب أسوة بما حدث للاتفاق مع الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وأكدت الرياضية إلى أن نادي التعاون يضع خيارات بديلة، في حالة الفشل في تمويل الصفقة الكبيرة التي لا تستطيع ميزانية النادي تحملها.

ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 55 نقطة، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 10 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة في 7 لقاءات.