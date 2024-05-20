كاسترو يرغب في بيع ثنائي النصر المعار

كشفت صحيفة الرياضية عن رغبة لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في بيع ثنائي الفريق المعار.

وأوضحت الرياضية إلى أن كاسترو أعطى الضوء الأخضر لإدارة النصر من أجل التخلي عن جيسلان كونان المعار إلى الفيحاء، وسيكو فوفانا، لاعب الوسط المعار إلى الاتفاق.

وأشارت الرياضية إلى أن كاسترو لم يسلم الإدارة تقريره النهائي بشأن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وسينتهي عقد دافيد أوسبينا مع النصر بنهاية الشهر القادم، وكان مسئولو النادي قاموا بتسجيل أوسبينا في كشوفات الفريق في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرياض يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 78 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.