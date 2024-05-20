ميسي يُزين قائمة الأرجنتين المبدائية لبطولة كوبا أمريكا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، عن قائمة التانجو المؤقتة لبطولة كوبا أمريكا والمباريات الودية المقبلة.

بطولة كوبا أمريكا 2024، ستنطلق خلال الفترة 20 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل، وستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب الأرجنتين وديتين الأولى أمام الإكوادور يوم 10 يونيو المقبل، والثانية امام جواتيمالا يوم 14 لذات الشهر.

وشهدت القائمة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي،

قائمة منتخب الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، جيرونيمو رولي، فرانكو أرماني.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، جونزالو مونتيل، ليوناردو باليردي، مولينا، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو، ماركوس أكونا، فالنتين باركو.

خط الوسط: جويدو رودريجيز، جيوفاني لو سيلسو، بالاسيوس، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: أنخيل كوريا، ليونيل ميسي، أليخاندرو جارناتشو، نيكولاس جونزاليز، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، فالنتين كاربوني، أنخيل دي ماريا.