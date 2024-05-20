مدرب البرازيل يضم 3 لاعبين لقائمة المنتخب استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن ضم ثلاثة لاعبين لقائمة المنتخب استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2024.

بطولة كوبا أمريكا 2024، ستنطلق خلال الفترة 20 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل، وستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تضم كلا من المنتخبات التالية كوستاريكا، كولمبيا، باراجواي.

وضم جونيور ثلاثة لاعبين لقائمة البرازيل وهم جليسون بريمر لاعب يوفنتوس، وإيديرسون لاعب أتالانتا، وبيبي مهاجم بورتو البرتغالي.

كما قرر دوريفال جونيور، استبعاد إيدرسون حارس مانشستر سيتي، بعد تعرضه للإصابة بكسر في الوجه، خلال مباراة توتنهام التي حسها السيتي بثنائية نظيفة، في بطولة الدوري الإنجليزي.صث

وشهدت قائمة البرازيل غياب أكثر من نجم، وأبرزهم نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، والثنائي كاسيميرو وأنتوني ثنائي لاعبا مانشستر يونايتد.