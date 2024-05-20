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20 مايو 2024

نصائح للتخلّص من التوتر الملازم للطلاب مع قُرب الامتحانات

مقالات متخصصة
نصائح للتخلّص من التوتر الملازم للطلاب مع قُرب الامتحانات

الوئام- خاص

الدكتور سعيد عبدالغني مقلية – الخبير التربوي والمشرف بتعليم مكة المكرمة

تقترب اختبارات الفصل الدراسي الثالث التي يُختتَم بها العام الدراسي، ويُلازم الطلاب خلالها بعض التوتّر والقلق والخوف، مما يُؤثِّر على مستوى تحصيلهم الدراسي والخروج بأفضل نتيجة بناءً على مُجريات العام الدراسي بأكمله.

ومِن أسباب شعور الطلاب بالتوتّر والخوف قبل الامتحانات:
* عدم الاستعداد الجيّد للاختبار.
* الرّغبة الشديدة في تحصيل أعلى العلامات.
* قلّة الوقت المتاح للدراسة.
* الحاجة للحصول على نتيجة مُحدّدة (علامة مُعيَّنة لدخول تخصُّص معيَّن).
* لا يعتقدون أنَّ في وسعهم أداء الامتحان جيّدًا.
* مواجهة صعوبة في فَهم ما يدرسونه.
* ضغط العائلة بتحصيل أعلى الدرجات.
* وجود ظروف خارجية تشغل بالهم.
* التفكير الزائد الذي يرهقهم مِن غير إنتاجية.

ولكي يخرج الطلاب من هذا المعترك النفسي والخوف الزائد والتوتّر السلبي قبل الامتحانات، إليكم بعض التوجيهات التي مِن شأنها التقليل مِن حدّة هذا الشعور:
– الدراسة المُبكّرة، أي قبل فترة مناسبة من الاختبارات.
– التركيز في الدراسة وبذكاء أكبر.
– اختيار الأوقات المناسبة للدراسة والتي يكون التّركيز فيها أعلى.
– المراجعة المُستمرّة للمناهج.
– استنتاج الأسئلة التي قد تُسأل مِن قِبل المَدرسة، مع دراسة النّماذج المختلفة.
– تطوير مهارات الاستماع والاستيعاب ومهارات القراءة الفعّالة.
– عدم السّهر الزائد والاستيقاظ مبكّرا.
– التدرّب على جو الاختبارات من خلال الاختبارات التجريبية.
– الاعتناء بالصّحة العامّة والغذاء الصحي.
– التوكّل على الله والثقة به عز وجل.
– الثقة بالنفس والقدرة على الخروج بنتائج أفضل.

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