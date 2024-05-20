غياب نجم ريال مدريد عن نهائي دوري أبطال أوروبا

يفكر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في تجهيز بديل مدافعه البرازيلي ميليتاو ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

وأكدت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن أنشيلوتي تأكد من أن المدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو، غير جاهز بعد للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويرى أنشيلوتي أن ميليتاو لم يستعد بعد مستواه الطبيعي، عقب التعافي من الإصابة، حيث فشل في السيطرة على ألكسندر سورلوث نجم فياريال الذي سجل 4 أهداف في مرمى الفريق الملكي، خلال التعادل (4-4) أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وأضافت الشبكة الإسبانية أن المدرب الإيطالي قرر المراهنة على ناتشو فيرنانديز، في قلب الدفاع أمام دورتموند، إلى جانب الألماني أنطونيو روديجر.

وتابعت، أن من الصعب للغاية لحاق اللاعب الفرنسي، أوريلين تشواميني، بالمباراة النهائية، لذا يخطط أنشيلوتي للدفع بمواطنه إدواردو كامافينجا، بدلا منه في خط الوسط.