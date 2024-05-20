دراسة ألمانية – استكتلندية: الساعة البيولوجية تؤثر على فعالية أدوية الضغط

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

20 مايو 2024

دراسة ألمانية – استكتلندية: الساعة البيولوجية تؤثر على فعالية أدوية الضغط

منوعات
دراسة ألمانية – استكتلندية: الساعة البيولوجية تؤثر على فعالية أدوية الضغط

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة دندي، باسكتلندا، ومركز أبحاث هيلمهولتز ميونيخ، وهو مركز أبحاث ألماني، أن سلوكيات ساعة الجسم البيولوجية تحت ما يُطلق عليه “الأنماط الزمنية”، تؤثر على فعالية أدوية ضغط الدم.

يقول كينيث ديار ، عالم الأحياء اليومي من هيلمهولتز ميونيخ والمؤلف المشارك للدراسة، وفق ما ينقله عنه موقع “New Atlas“: “لدينا جميعًا ساعة بيولوجية داخلية تحدد نمطنا الزمني. يتم تحديد هذا الوقت الداخلي وراثيًا، ويؤثر على الوظائف البيولوجية على مدار 24 ساعة، بما في ذلك التعبير الجيني وإيقاعات ضغط الدم وكيفية استجابتنا للأدوية”.

5358 مشارك يعانون ارتفاع ضغط الدم

ولإثبات هذا، أخضع الباحثون 5 آلاف و358 مشاركًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، اختاروهم عشوائيًا لتلقي جرعات صباحية أو مسائية من الأدوية الخافضة للضغط، حيث تم تحديد النمط الزمني لكل مشارك من خلال استبيان وتفضيل المبلغ عنه ذاتيًا للنوم صباحًا أو مساءً. ومن ثم حلل الباحثون الارتباطات بين وقت جرعات الدواء والنمط الزمني، واستكشفوا تأثيرها المشترك على دخول المستشفى بسبب النوبات القلبية أو السكتة الدماغية غير المميتة.

لاحظ الباحثون انخفاضًا بمعدل النوبات القلبية عندما تمت مزامنة وقت الجرعات مع النمط الزمني. أي أن الأشخاص الذين ينامون في الأوقات الطبيعية وتناولوا أدويتهم في الصباح، والسهارى الذين تناولوا أدويتهم في المساء كانوا أقل عرضة لدخول المستشفى بسبب نوبة قلبية غير مميتة. لم يكن هناك ارتباط ملحوظ بين وقت الجرعة والنمط الزمني لأحداث السكتة الدماغية.

أدوية الضغط صباحًا تضر النشطاء ليلًا

ارتبط المشاركون الذين لديهم نمط كرونوتايب مسائي (لديهم ذروة نشاط وطاقة في ساعات المساء والليل) بزيادة خطر دخول المستشفى بسبب نوبة قلبية غير مميتة إذا تناولوا خافضات ضغط الدم في الصباح، وانخفاض خطر الإصابة إذا تناولوه في المساء.

“لقد أظهر بحثنا لأول مرة أن النظر في النمط الزمني عند تحديد وقت الجرعات من الأدوية الخافضة للضغط – العلاج الزمني الشخصي – يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية”؛ قال فيليبو بيغازاني، استشاري أمراض القلب الفخري في كلية الطب بجامعة دندي والمؤلف الرئيسي الآخر للدراسة والمؤلف المقابل.

“العلاج الزمني الشخصي” هو كما يبدو: علاج الشخص وفقًا لإيقاعه اليومي لجعل العلاج أكثر فعالية، كما يقول الباحثون الذين أشاروا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أنه يجب على الأطباء مراعاة الأنماط الزمنية الفردية عند وصف الأدوية الخافضة للضغط لتحسين النتائج المحتملة باستخدام العلاجات الحالية.

يقول “ديار”: “من المهم أن يتذكر الأطباء أنه ليس كل المرضى متشابهين.. يظهر البشر اختلافات واسعة بين الأفراد في نمطهم الزمني، ومن المعروف أن هذه الاختلافات الشخصية تؤثر على خطر الإصابة بالأمراض”.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: