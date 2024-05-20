دراسة ألمانية – استكتلندية: الساعة البيولوجية تؤثر على فعالية أدوية الضغط

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة دندي، باسكتلندا، ومركز أبحاث هيلمهولتز ميونيخ، وهو مركز أبحاث ألماني، أن سلوكيات ساعة الجسم البيولوجية تحت ما يُطلق عليه “الأنماط الزمنية”، تؤثر على فعالية أدوية ضغط الدم.

يقول كينيث ديار ، عالم الأحياء اليومي من هيلمهولتز ميونيخ والمؤلف المشارك للدراسة، وفق ما ينقله عنه موقع “New Atlas“: “لدينا جميعًا ساعة بيولوجية داخلية تحدد نمطنا الزمني. يتم تحديد هذا الوقت الداخلي وراثيًا، ويؤثر على الوظائف البيولوجية على مدار 24 ساعة، بما في ذلك التعبير الجيني وإيقاعات ضغط الدم وكيفية استجابتنا للأدوية”.

5358 مشارك يعانون ارتفاع ضغط الدم

ولإثبات هذا، أخضع الباحثون 5 آلاف و358 مشاركًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، اختاروهم عشوائيًا لتلقي جرعات صباحية أو مسائية من الأدوية الخافضة للضغط، حيث تم تحديد النمط الزمني لكل مشارك من خلال استبيان وتفضيل المبلغ عنه ذاتيًا للنوم صباحًا أو مساءً. ومن ثم حلل الباحثون الارتباطات بين وقت جرعات الدواء والنمط الزمني، واستكشفوا تأثيرها المشترك على دخول المستشفى بسبب النوبات القلبية أو السكتة الدماغية غير المميتة.

لاحظ الباحثون انخفاضًا بمعدل النوبات القلبية عندما تمت مزامنة وقت الجرعات مع النمط الزمني. أي أن الأشخاص الذين ينامون في الأوقات الطبيعية وتناولوا أدويتهم في الصباح، والسهارى الذين تناولوا أدويتهم في المساء كانوا أقل عرضة لدخول المستشفى بسبب نوبة قلبية غير مميتة. لم يكن هناك ارتباط ملحوظ بين وقت الجرعة والنمط الزمني لأحداث السكتة الدماغية.

أدوية الضغط صباحًا تضر النشطاء ليلًا

ارتبط المشاركون الذين لديهم نمط كرونوتايب مسائي (لديهم ذروة نشاط وطاقة في ساعات المساء والليل) بزيادة خطر دخول المستشفى بسبب نوبة قلبية غير مميتة إذا تناولوا خافضات ضغط الدم في الصباح، وانخفاض خطر الإصابة إذا تناولوه في المساء.

“لقد أظهر بحثنا لأول مرة أن النظر في النمط الزمني عند تحديد وقت الجرعات من الأدوية الخافضة للضغط – العلاج الزمني الشخصي – يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية”؛ قال فيليبو بيغازاني، استشاري أمراض القلب الفخري في كلية الطب بجامعة دندي والمؤلف الرئيسي الآخر للدراسة والمؤلف المقابل.

“العلاج الزمني الشخصي” هو كما يبدو: علاج الشخص وفقًا لإيقاعه اليومي لجعل العلاج أكثر فعالية، كما يقول الباحثون الذين أشاروا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أنه يجب على الأطباء مراعاة الأنماط الزمنية الفردية عند وصف الأدوية الخافضة للضغط لتحسين النتائج المحتملة باستخدام العلاجات الحالية.

يقول “ديار”: “من المهم أن يتذكر الأطباء أنه ليس كل المرضى متشابهين.. يظهر البشر اختلافات واسعة بين الأفراد في نمطهم الزمني، ومن المعروف أن هذه الاختلافات الشخصية تؤثر على خطر الإصابة بالأمراض”.