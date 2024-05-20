الموقف النهائي لعودة فابينيو للمشاركة مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، عن الموقف النهائي لإصابة البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط نادي الاتحاد وموعد عودته للمشاركة في المباريات الرسمية.

وتعرض فابينيو للإصابة خلال الكلاسيكو الآسيوي أمام فريق الهلال، وغادر اللاعب البرازيلي ملعب الجوهرة بعد 15 دقيقة من المباراة التي انتهت لصالح النادي العاصمي بهدفين نظيفين، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة “اليوم” ، إن فابينيو أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية رفقة العميد، بداية من مواجهة النصر في ختام الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 11 مواجهة وتسجيل 57 وتلقي 49.