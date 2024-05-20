كشفت بعض التقارير الصحفية عن القائمة النهائية للمرشحين لتدريب الاتحاد في الفترة المقبلة

تفاضل إدارة نادي الاتحاد ، بين جوزيه مورينيو وماسيمليانو أليجري، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني مارسيلو جالاردو.

وتتجه إدارة الاتحاد لإقالة مارسيلو جالاردو، من تدريب الفريق، بسبب تراجع المستوى والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الصحفي الموثوق برونو اندرادي، أن نادي ‎الاتحاد حدد بالفعل أهدافه الرئيسية في خيارات تدريب الفريق الموسم القادم، حيث يفاضل بين مورينيو، وأليجري.

ويستعد العميد لمواجهة نظيره ضمك، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري.