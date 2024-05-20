حسم مصير خيسوس مع الهلال

كشفت تقارير صحفية آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال خلال الساعات القليلة الماضية.

وأبدت إدارة الهلال رغبتها في الإبقاء على المدرب البرتغالي القدير صاحب الـ 69 عامًا مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم خيسوس في الأيام القليلة الماضية بتدريب فاسكو دا غاما البرازيلي خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، ولكن الصحفي الإيطالي رودي غاليتي كشف عبر حسابه الشخصي بمنصة X أن الهلال أنجز تمامًا ملف تجديد عقد خيسوس

وأشار إلى أن خيسوس سيمدد عقده مع الهلال لموسمين قادمين حتى صيف 2026 بعد محادثات مع إدارة الزعيم.