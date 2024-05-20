رئيس منظمة “إيكاو”: السعودية شريك أساسي في صناعة مستقبل الطيران العالمي

أشاد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” سلفاتوري شاكيتانو بدور السعودية القيادي في صناعة مستقبل الطيران العالمي؛ بفضل الدعم الكبير من القيادة، ورؤية السعودية 2030 التي ركزت على تطوير هذا القطاع.

جاء ذلك أثناء مشاركة “شاكيتانو”، في مؤتمر مستقبل الطيران 2024 الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في الفترة من 20 إلى 22 مايو، تحت شعار “تعزيز مستوى الربط العالمي”، حيث أكد استمرار تطور جهود “إيكاو” على مدى العقود المقبلة.

وأضاف أن “استضافة السعودية للنسخة الثالثة من المؤتمر تعكس التزامها بالتواصل العالمي عبر مستهدفات رؤية 2030 ودور قطاع النقل الحيوي”.

كما أوضح أن “إيكاو” تلتزم بتحقيق الاستدامة في الوقود وتقليل انبعاثات الكربون بالتعاون الدولي، مع التركيز على احتياجات الدول النامية. وأشاد بجهود السعودية في خفض الانبعاثات عبر مبادرة السعودية الخضراء ومشاريعها الطموحة.

وأكد أيضًا أهمية الابتكار في دعم نمو قطاع الطيران واستجابة “إيكاو” السريعة للمتغيرات. ولفت إلى ضرورة توسيع الشراكات بين الدول الأعضاء وتحسين تجربة المسافرين كأولوية قصوى للمنظمة.