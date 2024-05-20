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فريق التحرير

20 مايو 2024

حركة ركاب الطيران تسجل 111 مليون راكب في 2023.. توقعات بنمو إضافي 20% هذا العام

اقتصاد
حركة ركاب الطيران تسجل 111 مليون راكب في 2023.. توقعات بنمو إضافي 20% هذا العام

أكد عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على النمو الكبير الذي شهده قطاع الطيران في المملكة، حيث سجلت حركة الركاب زيادة ملحوظة بلغت 26% خلال العام الماضي، محققة رقما قياسيا وصل إلى 111 مليون راكب، متوقعًا أن يشهد هذا العام نموا إضافيا يقدر بنسبة 20%.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدعيلج في مؤتمر مستقبل الطيران 2024، حيث أشار إلى الأثر الإيجابي لبرنامج الربط الجوي السعودي في رفع نسبة الربط الجوي بنسبة 48 بالمئة في عام 2023، ليصل عدد الوجهات المرتبطة بالعالم إلى 148 وجهة مختلفة.

وتحدث رئيس هيئة الطيران المدني السعودي عن التغيرات العميقة وغير المسبوقة التي شهدها قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة، والتي تجعله بمثابة صناعة فريدة تختلف عن أي قطاع آخر في مجالات الأعمال. فقد تجاوز عدد الرحلات المنفذة في العام الماضي أكثر من 37 مليون رحلة. وتواجه منظومة الطيران تحديات متعددة ومتشابكة، منها تأثير اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وتوافر الطائرات وقضايا التصنيع ورأس المال البشري وتطوير القطاع واستدامته بيئياً وتقنياً.

وأكد الدعيلج على تبني الهيئة العامة للطيران المدني لنهج شامل ومتكامل يقوم على تنسيق السياسات والاستثمارات والبنية التحتية بما يعزز التجربة الكلية للركاب ويخلق فرصاً جديدة لنمو الابتكار والاستثمار في القطاع الخاص، حيث تعمل الهيئة بشكل وثيق مع أكثر من 100 شركة من مشغلي المطارات لتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة لقطاع الطيران.

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