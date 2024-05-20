تزامنا مع مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض.. الإعلام تنظم النسخة السابعة من “واحة الإعلام”

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

20 مايو 2024

تزامنا مع مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض.. الإعلام تنظم النسخة السابعة من “واحة الإعلام”

محليات
تزامنا مع مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض.. الإعلام تنظم النسخة السابعة من “واحة الإعلام”

نظمت وزارة الإعلام النسخة السابعة من فعالية “واحة الإعلام” بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك تزامنا مع أعمال مؤتمر “مستقبل الطيران” في نسختها الثالثة 2024 والذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو الجاري.

وتهدف الوزارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تعريف الزوار من مسؤولين وإعلاميين بالمشاريع الوطنية والاستفادة من التقنيات المتطورة والنماذج المبتكرة في تقديم المعلومات الدقيقة عنها.

وتتضمن “واحة الإعلام” أربع مناطق رئيسية تشمل الحفاوة السعودية ووادي الواحة ومعرض الرؤية ومنطقة التصوير الفوري.

وتشارك في الواحة عدة جهات حكومية ومشاريع وطنية كبرى، منها وزارة الرياضة، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، مبادرة روح السعودية، هيئة تطوير منطقة عسير، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مركز الإقامة المميزة، مشروع نيوم، مؤسسة المسار الرياضي، شركة البحر الأحمر الدولية، شركة تطوير المربع الجديد، شركة القدية، ووكالة الأنباء السعودية وغيرهم.

ويتم عرض نماذج تفاعلية من مشاريع المملكة الكبرى باستخدام تقنيات حديثة تتيح للزوار فرصة التعرف على هذه المشاريع عن كثب.

ومن المتوقع أن تستصيف واحة الاعلام أكثر من 700 زائر من المسؤولين المشاركين في المؤتمر وأكثر من 120 وسيلة إعلامية محلية وعالمية.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أحدث مبادرات وزارة الإعلام الهادفة إلى توفير منصة متميزة لوسائل الإعلام لتقديم تغطية محلية ودولية متفردة للأحداث الكبرى في المملكة.

جدير بالذكر أن وزارة الإعلام سبق وأن نظمت ست نسخ سابقة لواحة الإعلام، كانت بعضها بالتزامن مع مناسبات ومؤتمرات هامة مثل القمة العربية وقمة قادة مجموعة العشرين والقمة الأفريقية والعربية والإسلامية والاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: