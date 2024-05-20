تزامنا مع مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض.. الإعلام تنظم النسخة السابعة من “واحة الإعلام”

نظمت وزارة الإعلام النسخة السابعة من فعالية “واحة الإعلام” بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك تزامنا مع أعمال مؤتمر “مستقبل الطيران” في نسختها الثالثة 2024 والذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو الجاري.

وتهدف الوزارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تعريف الزوار من مسؤولين وإعلاميين بالمشاريع الوطنية والاستفادة من التقنيات المتطورة والنماذج المبتكرة في تقديم المعلومات الدقيقة عنها.

وتتضمن “واحة الإعلام” أربع مناطق رئيسية تشمل الحفاوة السعودية ووادي الواحة ومعرض الرؤية ومنطقة التصوير الفوري.

وتشارك في الواحة عدة جهات حكومية ومشاريع وطنية كبرى، منها وزارة الرياضة، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، مبادرة روح السعودية، هيئة تطوير منطقة عسير، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مركز الإقامة المميزة، مشروع نيوم، مؤسسة المسار الرياضي، شركة البحر الأحمر الدولية، شركة تطوير المربع الجديد، شركة القدية، ووكالة الأنباء السعودية وغيرهم.

ويتم عرض نماذج تفاعلية من مشاريع المملكة الكبرى باستخدام تقنيات حديثة تتيح للزوار فرصة التعرف على هذه المشاريع عن كثب.

ومن المتوقع أن تستصيف واحة الاعلام أكثر من 700 زائر من المسؤولين المشاركين في المؤتمر وأكثر من 120 وسيلة إعلامية محلية وعالمية.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أحدث مبادرات وزارة الإعلام الهادفة إلى توفير منصة متميزة لوسائل الإعلام لتقديم تغطية محلية ودولية متفردة للأحداث الكبرى في المملكة.

جدير بالذكر أن وزارة الإعلام سبق وأن نظمت ست نسخ سابقة لواحة الإعلام، كانت بعضها بالتزامن مع مناسبات ومؤتمرات هامة مثل القمة العربية وقمة قادة مجموعة العشرين والقمة الأفريقية والعربية والإسلامية والاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.