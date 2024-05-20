لتعزيز التعاون الأمني والعسكري.. اللجنة السعودية القطرية تعقد اجتماعها الثاني بالرياض

استقبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية، الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشقيقة، وذلك في مقر وزارة الداخلية بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز سبل التعاون الأمني بينهما.

وبعد اللقاء، عقدت اللجنة الأمنية والعسكرية الثنائية المشتركة بين السعودية وقطر نسختها الثانية، برئاسة مشتركة من الأمير عبد العزيز بن سعود والدكتور خالد العطية.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود على أن هذا اللقاء يأتي في إطار التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والتي تؤكد على متانة العلاقة بين البلدين والحرص الشديد على توطيدها وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وبين الامير أن الاجتماع ناقشت عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك, وجرت حولها نقاشات مستفيضة نتج عنها التوصل لعدد من التوصيات والحلول اللازمة لتطوير آليات عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية القطرية والسعودية.

وأثنى الامير عبد العزيز بن سعود على الجهود الحثيثة والمستمرة التي قامت بها الفرق الفنية المختصة من الجانبين, وما أسفرت عنه من نتائج متميزة أدت إلى نجاح رئاسة الدورة الثانية للجنة، وحث الجميع على الاستمرار في مواصلة مسيرة النجاح والتعاون المثمر بما يحقق تطلعات ورؤى القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين.

واختتم اللقاء بتوقيع وزيري داخلية البلدين على محضر الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية الثنائية المشتركة, والذي عكس شمولية التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين, وتطابق وجهات النظر حول كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال.