يدخل السعودية في 2025.. ما هو الحاسوب الكمي؟

وقعت شركة أرامكو اتفاقية مع شركة باسكال لتركيب أول حاسوب كمي في السعودية.

بموجب الاتفاقية، تتولى شركة باسكال تركيب وصيانة وتشغيل حاسوب كمي بقدرة 200 كيوبت، والذي سيبدأ استخدامه في النصف الثاني من عام 2025. وذكر المهندس أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للتقنية والابتكار في أرامكو، أن التعاون مع باسكال سيعزز القدرات الحاسوبية الكمومية في السعودية، مما يتيح فرصًا هائلة لقطاع الطاقة والاقتصاد الرقمي.

وأشار جورج أوليفييه ريموند، الرئيس التنفيذي لشركة باسكال، إلى أن الحوسبة الكمومية انتقلت من النظرية إلى التطبيق، وأن هذه الاتفاقية ستسرع التبني التجاري للتقنية في السعودية، مما يفتح حقبة جديدة من الابتكار الصناعي.

في البداية، سيستخدم الحاسوب الكمومي نهج “الوضع التناظري”، وسيتم ترقيته في العام التالي إلى النظام الهجين “الوضع التناظري الرقمي”. وتخطط باسكال وأرامكو للاستفادة من الحاسوب الكمي لتحديد حالات استخدام جديدة وتعزيز الأبحاث الكمومية في السعودية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.

ما هي الحوسبة الكمية؟

الحوسبة الكمية هي مجال يجمع بين علوم الكمبيوتر والفيزياء والرياضيات لاستخدام ميكانيكا الكم في حل المشكلات المعقدة بشكل أسرع من أجهزة الكمبيوتر التقليدية، وفق “aws.amazon“. تعتمد هذه التقنية على التأثيرات الكمومية مثل التراكب والتداخل الكمومي. يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية تسريع عمليات التعلم الآلي، ومحاكاة الأنظمة المادية.

لماذا نريد الحاسوب الكمي؟

وفق “science exchange caltech“، تستطيع أجهزة الكمبيوتر الكمي حل مشكلات تعجز عنها أجهزة الكمبيوتر التقليدية. يُعتقد أنها ستتحدى طرق التشفير الحالية وتوفر إمكانات جديدة للاتصال الآمن. ستساعد أيضًا في فهم الأنظمة الكمومية الأخرى ونمذجتها ومعالجتها، مما يعزز معرفتنا بالفيزياء ويؤثر على تصميم التقنيات المتقدمة مثل رقائق الكمبيوتر وأجهزة الاتصال والطاقة والأدوات العلمية وأجهزة الاستشعار.

كيف يعمل الحاسوب الكمي؟

تشترك أجهزة الحاسب الكمي والكلاسيكية في بعض الخصائص مثل الشرائح والدوائر والبوابات المنطقية، وكلاهما يستخدم رموزًا ثنائية (الآحاد والأصفار) لتمثيل المعلومات. في الكمبيوتر الكلاسيكي، تكون البتات إما واحدًا أو صفرًا، أما في الكمبيوتر الكمومي، فإن الكيوبتات يمكن أن تكون في حالة تراكب، بمعنى أنها تكون واحد وصفر في نفس الوقت حتى يتم قياسها. يمكن أن تتشابك الكيوبتات، مما يعني أنها ترتبط ميكانيكيا ببعضها البعض.

هذا التراكب والتشابك يمنح أجهزة الكمبيوتر الكمومية قدرات حاسوبية متقدمة. يتم صنع الكيوبتات بواسطة التلاعب بالذرات أو الأيونات أو الإلكترونات أو باستخدام دوائر فائقة التوصيل عبر تقنية الطباعة الحجرية.