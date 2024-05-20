يدخل السعودية في 2025.. ما هو الحاسوب الكمي؟

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

20 مايو 2024

يدخل السعودية في 2025.. ما هو الحاسوب الكمي؟

منوعات
يدخل السعودية في 2025.. ما هو الحاسوب الكمي؟

وقعت شركة أرامكو اتفاقية مع شركة باسكال لتركيب أول حاسوب كمي في السعودية.

بموجب الاتفاقية، تتولى شركة باسكال تركيب وصيانة وتشغيل حاسوب كمي بقدرة 200 كيوبت، والذي سيبدأ استخدامه في النصف الثاني من عام 2025. وذكر المهندس أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للتقنية والابتكار في أرامكو، أن التعاون مع باسكال سيعزز القدرات الحاسوبية الكمومية في السعودية، مما يتيح فرصًا هائلة لقطاع الطاقة والاقتصاد الرقمي.

وأشار جورج أوليفييه ريموند، الرئيس التنفيذي لشركة باسكال، إلى أن الحوسبة الكمومية انتقلت من النظرية إلى التطبيق، وأن هذه الاتفاقية ستسرع التبني التجاري للتقنية في السعودية، مما يفتح حقبة جديدة من الابتكار الصناعي.

في البداية، سيستخدم الحاسوب الكمومي نهج “الوضع التناظري”، وسيتم ترقيته في العام التالي إلى النظام الهجين “الوضع التناظري الرقمي”. وتخطط باسكال وأرامكو للاستفادة من الحاسوب الكمي لتحديد حالات استخدام جديدة وتعزيز الأبحاث الكمومية في السعودية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.

ما هي الحوسبة الكمية؟

الحوسبة الكمية هي مجال يجمع بين علوم الكمبيوتر والفيزياء والرياضيات لاستخدام ميكانيكا الكم في حل المشكلات المعقدة بشكل أسرع من أجهزة الكمبيوتر التقليدية، وفق “aws.amazon“. تعتمد هذه التقنية على التأثيرات الكمومية مثل التراكب والتداخل الكمومي. يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية تسريع عمليات التعلم الآلي، ومحاكاة الأنظمة المادية.

لماذا نريد الحاسوب الكمي؟

وفق “science exchange caltech“، تستطيع أجهزة الكمبيوتر الكمي حل مشكلات تعجز عنها أجهزة الكمبيوتر التقليدية. يُعتقد أنها ستتحدى طرق التشفير الحالية وتوفر إمكانات جديدة للاتصال الآمن. ستساعد أيضًا في فهم الأنظمة الكمومية الأخرى ونمذجتها ومعالجتها، مما يعزز معرفتنا بالفيزياء ويؤثر على تصميم التقنيات المتقدمة مثل رقائق الكمبيوتر وأجهزة الاتصال والطاقة والأدوات العلمية وأجهزة الاستشعار.

كيف يعمل الحاسوب الكمي؟

تشترك أجهزة الحاسب الكمي والكلاسيكية في بعض الخصائص مثل الشرائح والدوائر والبوابات المنطقية، وكلاهما يستخدم رموزًا ثنائية (الآحاد والأصفار) لتمثيل المعلومات. في الكمبيوتر الكلاسيكي، تكون البتات إما واحدًا أو صفرًا، أما في الكمبيوتر الكمومي، فإن الكيوبتات يمكن أن تكون في حالة تراكب، بمعنى أنها تكون واحد وصفر في نفس الوقت حتى يتم قياسها. يمكن أن تتشابك الكيوبتات، مما يعني أنها ترتبط ميكانيكيا ببعضها البعض.

هذا التراكب والتشابك يمنح أجهزة الكمبيوتر الكمومية قدرات حاسوبية متقدمة. يتم صنع الكيوبتات بواسطة التلاعب بالذرات أو الأيونات أو الإلكترونات أو باستخدام دوائر فائقة التوصيل عبر تقنية الطباعة الحجرية.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: