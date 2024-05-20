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20 مايو 2024

لتعزيز الثقافة المالية وريادة الأعمال.. مذكرة تفاهم بين “منشآت” ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية

اقتصاد
لتعزيز الثقافة المالية وريادة الأعمال.. مذكرة تفاهم بين “منشآت” ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مذكرة تفاهم على هامش فعالية “أسبوع التمويل” التي نظمتها منشآت بمدينة الرياض.

ويهدف توقيع هذه الاتفاقية إلى تبادل المعارف والخبرات بين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والمؤسسات التمويلية من جهة أخرى.

مثل الطرف الأول في الاتفاقية الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن الطريف، نائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير، فيما مثل الطرف الثاني الأستاذة رابعة بنت محمد الشميسي، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية.

وتتطلع هذه الاتفاقية إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها تهيئة بيئة مواتية لريادة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البحث في فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات توعوية لتطوير بيئة ريادة الأعمال ورفع مستوى الوعي المالي في المملكة.

ويشمل نطاق التعاون بين الطرفين أيضًا دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج وحملات توعية وتسويقية لرفع مستوى الوعي المالي، وذلك وفق الآليات والبرامج المعتمدة للطرفين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” إلى تمكين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال توفير أدوات ووسائل تعزز ثقافة وممارسات الريادة والابتكار والتطور الفعال للمنشأة.

وفي المقابل، تعتبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الجهة المخولة بنشر الثقافة المالية ومختلف الجوانب المهمة المتعلقة بذلك المجال بين جمهور المواطنين والمقيمين في المملكة.

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