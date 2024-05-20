حارس النصر يتلقى عرض مفاجأة

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تلقي أوسبينا حارس النصر عرضا كولومبيا.

وكشفت تقارير صحفية كولومبية عن رغبة نادي أتلتيكو ناسيونال في إعادة دافيد أوسبينا إلى النادى مرة أخرى وهو الذي شهد الظهور الأول للحارس في مسيرته الاحترافية، كما أنه سيتم عقد جلسة بين مسئولي النادي الكولومبي والحارس الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل العرض المالية.

وكان أوسبينا (35 عامًا) قد انتقل إلى النصر في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نابولي الإيطالي، ومن المتوقع ان يكون الحارس الكولومبي ضمن قائمة منتخب كولومبيا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة.

وشارك الحارس الدولي الكولومبي مع النصر في 13 مباراة الموسم الماضي واستقبل مرماه 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، ثم غاب لفترات طويلة بسبب الإصابة، وتم رفع اسمه من قائمة النصر مع بداية الموسم الحالي قبل قيده في يناير بعد تماثله للشفاء