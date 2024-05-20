ليفربول يعلن رسميا عن مدربه الجديد

أعلن نادى ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، تعيين المدرب الهولندي آرني سلوت مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

ونشر ليفربول بيانًا رسميًا عبر موقعه جاء فيه: “يمكننا أن نؤكد توصلنا لاتفاق مع آرني سلوت ليصبح المدرب الجديد للنادي، وسيتولى منصبه رسميًا في يوم 1 يونيو 2024، وفقًا لتصريح العمل”.

وكان المدير الفني لفريق فينورد الهولندي قد أعلن توليه لقيادة ليفربول الإنجليزي اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأنهى المدرب الألماني يورجن كلوب فترة ولايته مع نادي ليفربول الإنجليزي، وودع جماهير الريدز في ملعب “الأنفيلد”، أمس بنهاية عقده وفي المباراة الختامية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد كشف الألماني عن خططه للمستقبل.

وسيصل المدرب الهولندي للريدز بعد ثلاثة مواسم ناجحة للغاية مع فينورد، قادهم خلالها إلى لقب الدوري في 2023 وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي في مناسبتين.