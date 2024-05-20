بأكثر من مليوني ريال.. اتحاد الهجن يُكرّم الفائزين بـ”ذروة سنام”

خاص – الوئام

أقام الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، حفلًا تكريميًا، أقيم اليوم الإثنين في ميدان الجنادرية بالعاصمة الرياض، للفائزين بجائزة ذروة سنام الأولى.

تم توزيع جوائز تصل قيمتها إلى مليونين و300 ألف ريال على الفائزين، حيث تم تكريم المالك عايض بن رفعان القحطاني بكأس الموسم للنقاط ومبلغ مليون ريال، بينما حصل المضمر ماجد بن محمد المري على جائزة مضمر الموسم ومبلغ 500 ألف ريال، وتسلم جائزة هجان الموسم الهجان سالم بن علي القحطاني ومبلغ 500 ألف ريال.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في مسابقة أفضل تغطية سناب شات، حيث بلغت قيمة جوائزها 150 ألف ريال، وحصل مازن سيف على المركز الأول ومبلغ 100 ألف ريال، وأيمن المدني وفهد آل ماضي على المركز الثاني والثالث على التوالي.

تم أيضًا تكريم الفائزين في مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية، حيث حصل ناصر صالح آل مهري على المركز الأول، وفهد العودة وفهد حميد الجحافي على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كما كرّم الاتحاد الفائزين بالبطولات الخارجية ولجان تأهيل المنتخب، إلى جانب الإعلان عن إطلاق جائزة سيف السعودية للأكثر نقاط، بقيمة جوائز تصل إلى 4.5 مليون ريال، ستُعلن تفاصيلها في الأيام القادمة.

وفي ختام الحفل، أُعلن عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة ذروة سنام، والمقرر الكشف عن تفاصيلها في الأيام القادمة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد السعودي للهجن.