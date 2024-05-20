صيف السعودية 2024: إطلاق حملة ترويجية كبرى تشمل فعاليات متنوعة

أطلق وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، برنامج “صيف السعودية” لعام 2024 والذي يحمل شعار “تراها”. ويهدف البرنامج إلى الترويج للسياحة داخل المملكة وتعزيز تجربة السياحة الصيفية للمواطنين والمقيمين والزوار, ويمتد على مدى أربعة أشهر تنتهي بنهاية شهر سبتمبر.

ويضم البرنامج باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتي تلبي مختلف الاهتمامات وتواكب كافة شرائح المجتمع. ويشمل البرنامج أكثر من 550 منتجا سياحيا وحوالي 150 عرضا خاصا، تستهدف الأفراد من العائلات والأطفال، وعشاق المغامرات, والراغبين في الاستمتاع بالسياحة الفاخرة وملاذات الاسترخاء، وكذلك المهتمين بالتاريخ والثقافة والفنون.

وتمتد الوجهات السياحية المشاركة في البرنامج لهذا العام لتشمل سبعة مواقع فريدة ومتميزة, هي: منطقة عسير ومنطقة الباحة ومنطقة الطائف والواجهة البحرية الغربية في مدينة جدة ومدينة الرياض ومدينة العلا التاريخية، بالإضافة إلى وجهة جديدة وهي ساحل البحر الأحمر. ويأتي ذلك إلى جانب استمرار فعاليات مواسم السعودية السابقة مثل موسم جدة وعودة موسم عسير.

وتشمل الحملة الترويجية لـ “صيف السعودية 2024” العديد من الأنشطة والفعاليات, بما في ذلك إقامة حفلات موسيقية لأشهر الفنانين العرب والعالميين وتنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية وبطولات الملاكمة العالمية وغيرها الكثير. كما تتيح الحملة الفرصة للزوار للاستمتاع بالعروض الخاصة وباقات الخصومات المميزة للسفر والمنازل والفنادق والمنتجعات وعروض السفر المميزة.

وأعرب وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، عن ثقته بأن يحظى برنامج “صيف السعودية 2024” بنجاح كبير يعكس المكانة البارزة للمملكة كوجهة سياحية عالمية. وأكد على دور البرامج والمبادرات المختلفة التي تنفذها منظومة السياحة السعودية في تعزيز جهود الحكومة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتوفير الفرص الاستثمارية وزيادة الوظائف والتنمية المستدامة في قطاع السياحة السعودي.