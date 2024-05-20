لضمان سلامة الحجاج.. “الغذاء والدواء” تهيئ خطتها لموسم حج 1445

ضمن الجهود المستمرة للسعودية لتوفير أفضل الخدمات والرعاية لحجاج بيت الله الحرام، قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بإعداد خطة شاملة لتعزيز السلامة والجودة الغذائية والدوائية للحجاج خلال موسم الحج لعام 1445 هـ، حيث تهدف الخطة إلى ضمان توفر الأدوية والمنتجات الطبية وسلامة الغذاء المقدم للحجاج.

وتتضمن مهام الهيئة العامة للغذاء والدواء في الموسم الديني تنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق العاملة في مجال الغذاء والدواء والتي تقع ضمن النطاق الإداري لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويشمل ذلك تفتيش منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية ومراقبة المنتجات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامتها وجودتها.

كما تشمل أعمال الهيئة أيضاً التعاون والتنسيق المستمر مع مكتب شؤون الحجاج والجهات المختصة الأخرى في مجالات متعددة، منها تفقد وتقييم المقرات الطبية المؤقتة التي توفرها المكاتب ومتابعة الأدوية والمنتجات الطبية التي تصل برفقة الحجاج عبر المنفذين الجويين للملك عبد العزيز والأمير محمد بن عبد العزيز الدوليين في كل من مدينتي جدة والمدينة المنورة.

وتنطوي المهام الموكلة للهيئة على نشر الوعي الصحي والإرشادي بين الحجاج والعاملين في خدمتهم من خلال إعداد ونشر المواد التثقيفية وبرامج التوعية باللغات المختلفة حول مواضيع سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

كما تنظم الهيئة دورات وورش عمل متخصصة لمعالجي الأغذية وطهاتها للتأكد من التزامهم بالشروط الصحية المطلوبة والحفاظ على جودة الوجبات المقدمة للحجاج وسلامتها.

وتأتي هذه الجهود الحثيثة في سياق الرعاية الشاملة والاهتمام البالغ اللذين توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم لمناسك الحج في راحة وأمن وأمان وصحة.