23 فرصة استثمارية بـ 7 مليارات ريال.. برنامج “جسور” قفزة نوعية لتعزيز المحتوى المحلي بمطارات السعودية

أطلقت مطارات القابضة برنامج “جسور” في مؤتمر مستقبل الطيران 2024 بالرياض في إطار جهودها لتعزيز المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد السعودي.

يهدف البرنامج إلى توفير فرص استثمارية بقيمة 7 مليارات ريال للموردين والمصنعين المحليين، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال المحتوى المحلي وتوطين الصناعة في مطارات المملكة.

يعتبر “جسور” أحد البرامج الرئيسية التي تنفذها مطارات القابضة لتحقيق إستراتيجيتها في تطوير قطاع المطارات بالمملكة. يسعى البرنامج إلى تأسيس منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على استقطاب وتشجيع الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع المطارات، وتمكينها من المنافسة العالمية.

يوفر برنامج “جسور” 23 فرصة استثمارية في مجالات متنوعة، تشمل أجهزة فحص الأمتعة، وجسور صعود الركاب، وأنظمة مناولة الأمتعة، وأنظمة عرض معلومات الطيران، بالإضافة إلى أنظمة الأمن والسلامة، والتهوية والتكييف. يأتي إطلاق البرنامج امتدادًا للتعاون بين مطارات القابضة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعكس التزام الشركة بدعم وتعزيز برامج المحتوى المحلي.

تم إطلاق برنامج “جسور” في مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي يعد منصة عالمية لمناقشة قضايا قطاع الطيران العالمي واستعراض فرص النمو والاستثمار والابتكار في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا البرنامج ليؤكد دور مطارات القابضة وشركاتها التابعة في تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها، بما يتماشى مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.