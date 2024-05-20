موهبة أوروبية على أعتاب دوري روشن

بدأت الأندية السعودية فى توجيه أنظارها إلى المواهب الشابة فى أوروبا للتعاقد معها فى الصيف المقبل بعد نجاح الدورى السعودى فى استقطاب أهم نجوم الكرة العالمية على مدار الموسمين الماضيين.

وكشف موقع نوجومانيا السلوفينى عن قيام أندية الهلال والأهلي بمغازلة المهاجم السلوفينى الشاب بينجامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني للتعاقد معه الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن سيسكو الذى يعد أحد أبرز المواهب الشابة فى أوروبا تلقى عروضا من أندية سعودية بمبالغ مالية طائلة تصل إلى 30 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى 20 مليون يورو مكافآّت.

ويدرس سيسكو العروض السعودية المقدمة له بجانب العروض التى تلقاها من الدورى الإنجليزى من اندية ارسنال ومانشستر سيتى وليفربول، وكذلك نادى ميلان الإيطالي، بخلاف قراره بالبقاء فى الدورى الألماني، فى ظل تألقه مع ناديه الموسم الحالى حيث أنهى الموسم بقوة بتسجيل الأهداف فى 7 مباريات متتالية.