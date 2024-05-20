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21 مايو 2024

5 دقائق كاملة مع الموت.. قاتل أريزونا يعترف بعد 7 سنوات من دفنه زوجته حية

منوعات
5 دقائق كاملة مع الموت.. قاتل أريزونا يعترف بعد 7 سنوات من دفنه زوجته حية

حُكم على رجل من ولاية أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة)، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، مُدانًا بقتل زوجته عام 2017، والتي دفنها حية في قبر محفور يدويًا بالقرب من منزلهما، مستغلًا غفوة طفلتيهما. بعد سبع سنوات من جريمة القتل البشعة، قرر “ديفيد باجنيانو” -62 عامًا- الاعتراف بالذنب، قبل الموعد المقرر لبدء محاكمته، وسمح للقاضي بتحديد عقوبته دون اتفاق مع الإقرار بالذنب.

ما الذي حدث في قبر أريزونا؟

في مايو من العام 2017، اختفت ساندرا بانيانو، البالغة من العمر 39 عامًا، بينما كانت بصدد الطلاق من زوجها “ديفيد”؛ قالت سلطات الولاية، بينما أفاد المدعي العام للمقاطعة، دينيس ماكجران، بتفاصيل هذه الجريمة البشعة.

“اختطفت ساندرا من منزلها بمقاطعة يافاباي في بريسكوت شمالي وسط أريزونا بينما كانت الطفلتان نائمتين في مكان قريب، وقد قُيدت بشريط تغليف، واقتيدت إلى مكان بعيد ودُفنت حية”؛ قال المدعي العام لوسائل الإعلام، مشيرًا إلى أدلة على مكافحة المرأة الضحية بقوة أثناء وجودها في القبر، بينما من المحتمل أنها كانت واعية لمدة تصل إلى خمس دقائق بعد دفنها”.

كيف توصلت الشرطة إلى الزوج القاتل؟

لاحقًا، تم العثور على جثة “ساندرا” مقيدة ومكممة في شريط تغليف داخل قبر في منطقة ريفية شمالي بريسكوت، وأكد مكتب الطبيب الشرعي في المقاطعة أنها دفنت حية. وقال مسؤولو المقاطعة إن أدلة الهاتف المحمول أظهرت أن “ديفيد باجنيانو” كان في منطقة المقبرة قبل أيام من اختفاء زوجته وليلة الاختطاف.

وأكدت المزاعم معلومة أن “ساندرا” و”ديفيد” انفصلا، لكنهما كانا ما يزالان يعيشان سويًا في المنزل نفسه مع ابنتيهما الصغيرتين. وكذلك استعاد المحققون مذكرتين تم تقديمهما في قضية الطلاق بعد اختفاء “ساندرا”، كان يزعم أنها كتبتهما قبل مقتلها، قبل أن يؤكد فحص الطب الشرعي أن “ديفيد” هو من كتبهما.

جريمتان وسجن مدى الحياة

اتهمت هيئة محلفين كبرى “ديفيد” بتهمة القتل من الدرجة الأولى، بعد اكتشاف جثة زوجته في منطقة نائية على بعد 10 أميال شمالي غرب منزل الزوجين بالقرب من بريسكوت، وبعد اعترافه بجريمته حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عن جريمة القتل، بينما حُكم عليه في 9 مايو بالسجن لمدة 16 عامًا ونصف العام بتهمة الاختطاف والتزوير والاحتيال.

وقال المدعي العام للمقاطعة دينيس ماكجران، في بيان، إن مكتبه كان يسعى إلى عقوبة الإعدام بسبب “الظروف المروعة المحيطة باختطاف وقتل ساندرا باجنيانو.

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