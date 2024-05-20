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فريق التحرير

21 مايو 2024

نمو متسارع بقطاع المقاولات السعودي.. 1185 مشروعًا بقيمة 240 مليار دولار

اقتصاد
نمو متسارع بقطاع المقاولات السعودي.. 1185 مشروعًا بقيمة 240 مليار دولار

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، على سعي الحكومة المتواصل للنهوض بقطاع المقاولات.

جاء ذلك خلال افتتاحه النسخة السادسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2024، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة الفرصة للمقاولين للاطلاع على المشاريع المستقبلية في القطاع.

أشار الحقيل إلى أن هذا المنتدى يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي، وممكنًا رئيسيًا لمبادرات رؤية 2030.

وأوضح أن الجهود المبذولة تركز على تطوير الكفاءات المحلية، وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يضمن سلامة العاملين والمواطنين، ويحافظ على الصحة العامة.

وأكد الوزير على التقدم المحرز في القطاع، من خلال زيادة أعداد المنشآت المصنفة، وتدريب العاملين، واعتماد العقود النموذجية، وتوفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لرفع جودة المشاريع.

كما أشار إلى استقطاب أكثر من 1000 شركة أجنبية، وتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لتعزيز كفاءة وجودة المشاريع في المملكة.

وتوقع الحقيل أن يشهد قطاع المقاولات نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح أكثر من 1,185 مشروعًا بقيمة استثمارية تتجاوز 240 مليار دولار، مما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية التعاون بين الكفاءات المحلية والعالمية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.

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