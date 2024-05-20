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فريق التحرير

21 مايو 2024

47 اتفاقية بقيمة 19 مليار دولار.. حصاد اليوم الأول من مؤتمر مستقبل الطيران 2024

اقتصاد
47 اتفاقية بقيمة 19 مليار دولار.. حصاد اليوم الأول من مؤتمر مستقبل الطيران 2024

في افتتاح مؤتمر مستقبل الطيران 2024، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض عن إبرام عدد 47 من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والصفقات بقيمة بلغت 19 مليار دولار.

وشملت هذه الصفقات مجالات متعددة مثل خدمات الطيران وشراء الطائرات والشحن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة للموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الصيانة والإصلاح والتطوير.

ويعد هذا المؤتمر بنسخته الثالثة منصة عالمية تضم أكثر من 77 من قادة الطيران وأكثر من 5 آلاف خبير ومختص في المجال من أكثر من 120 دولة لمناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، بما في ذلك النمو والاستثمار والمطارات والربط الجوي وإدارة سلاسل الإمداد والمرونة ورأس المال البشري والاستدامة.

وخلال اليوم الأول للمؤتمر، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني عدة اتفاقيات لخدمات الطيران مع عدد من الدول مثل موزمبيق وإسواتيني وكمبوديا وبروناي دار السلام، بينما وقعت الخطوط الجوية السعودية اتفاقية هامة مع شركة إيرباص لشراء 105 طائرات من طرازي A320-Neo و A321-Neo لتحديث وتوسيع أسطولها وتعزيز الربط الجوي مع دول العالم.

وبالتزامن مع المؤتمر، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقرير حالة قطاع الطيران في المملكة، والذي كشف عن وصول مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي إلى 53 مليار دولار سنويًا وتوظيف أكثر من 950 ألف شخص في أنحاء البلاد.

كما أصدرت الهيئة خريطة طريق لتطوير قطاع الطيران الخاص ورجال الأعمال في المملكة، تهدف إلى زيادة حجم القطاع بعشرة أضعاف بحلول عام 2030، حيث سيتم إنشاء ستة مطارات للطيران الخاص وتسعة صالات في المطارات التجارية، مما يساهم في خلق فرص عمل تتجاوز 35 ألف فرصة وظيفية جديدة.

وتستمر فعاليات المؤتمر لليوم الثاني، حيث ستقدم عروضا للاستثمار في قطاع الطيران السعودي والفرص الاستثمارية المتاحة فيه، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار.

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