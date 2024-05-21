عمومية “أملاك” توافق على زيادة رأس المال إلى 1.02 مليار ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أملاك العالمية للتمويل، في اجتماعها على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 12.5% إلى 1.02 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية.

وقالت “أملاك” في بيان على “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 906 ملايين ريال إلى 1.02 مليار ريال، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال رسملة الاحتياطي النظامي البالغ 101.93 مليون ريال، ورسملة جزء من الأرباح المبقاة بقيمة 11.3 مليون ريال، ليكون مجموع الزيادة 113.25 مليون ريال؛ وذلك بمنح سهم لكل 8 أسهم.

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وأعلنت تداول السعودية في بيان منفصل عن احتساب احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 12.26 ريال اليوم الثلاثاء، وإلغاء الأوامر القائمة.

وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو الحالي.