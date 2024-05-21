بدء ضخ المياه إلى الجزء الغربي بحي التحلية في القريات

بدأت شركة المياه الوطنية بالقطاع الشمالي، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة الجوف ضخ المياه إلى الجزء الغربي بحي التحلية في محافظة القريات عبر الخزانات التشغيلية بالمحافظة التي تغذى من مشروع المياه في مركز بسيطا.

وبيّنت الشركة أن المشروع يخدم أكثر من 260 عميلًا، بعد مدها شبكات مياه أطوالها أكثر من 9000 متر طولي، وربط 50 توصيلة منزلية بمياه الشبكة.

وأوضحت أنه يتم ضخ نحو 1000 متر مكعب يوميًا للحي المذكور عبر خزانات تشغيلية سعتها الإجمالية 2500 متر مكعب.

ودعت الشركة العملاء الراغبين في الخدمة التقدم بطلبها عبر قنواتها الرسمية، سواء من تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، موضحة أن الهدف من تنفيذها لهذا المشروع رفع نسب التغطية بشبكات مياه الشرب في المنطقة، وذلك تحقيقًا لاستراتيجياتها، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للعملاء في جميع مناطق المملكة.