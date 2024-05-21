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فريق التحرير

21 مايو 2024

دراسة: الأبحاث على أجنحة الذباب يمكنها المساعدة على تشخيص وعلاج العيوب الخلقية

منوعات
دراسة: الأبحاث على أجنحة الذباب يمكنها المساعدة على تشخيص وعلاج العيوب الخلقية

نشرت الدورية العلمية “نيتشر كوميونيكيشن” (Nature Communications) دراسة عن نمو جناح ذباب الفاكهة بشكل سليم وهي في طور الأجنة.

توصل فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد الأمريكية بالتعاون مع باحثين من جامعة نوتردام، إلى أن إجراء أبحاث على أجنة ذباب الفاكهة يمكن أن يساعد تشخيص واحتمال علاج بعض العيوب الخلقية لدى البشر.

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استخدم الباحثون منظومة حوسبية متطورة لإجراء عمليات محاكاة لطريقة تفاعل خلايا أجنة الذباب من أجل تكون أجنحة هذه الحشرات.

خلال البحث الذي أجراه الباحثون اختبروا الخواص الميكانيكية للخلايا مثل درجة المرونة ومستويات ضغط السوائل داخل الخلايا، فضلا عن طريقة تفاعل أنواع مختلفة من الخلايا حتى الوصول في نهاية المطاف إلى تكون الأنسجة الخاصة بأجنحة الذباب.

ورصد الباحثون مراحل تطور الجناح من الشكل الأسطواني المبدئي ثم الانتقال إلى طور الشكل الدائري المتسق إلى أن يصبح الجناح في نهاية المطاف دائري من أعلى ومسطح من الأسفل.

وتوصل الباحثون إلى العوامل المسؤولة عن تطور الأنسجة في طور الأجنة، وإلى وجود وحدات خلوية فرعية تحمل اسم “أسيتومايسين” باعتبارها المسؤولة عن تطور تكوين الجناح، وبخاصة تسطح الجزء السفلي من جناح الذبابة،

ويرى الباحثون، أن تطبيقات هذه الدراسة يمكن ان تنعكس على فهم تطور أو توليد الأنسجة لدى كل من الحيوان والأنسان.

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