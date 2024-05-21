بسبب نتنياهو.. أمريكا تهدد “الجنائية الدولية” بالعقوبات

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن المجلس قد يصوت على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك في ظل سعيها للحصول على مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح “جونسون” أن الكونغرس يراجع جميع الخيارات بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان مواجهة قيادتها لعواقب إذا مضوا قدمًا.

ومن المتوقع أن يأتي التصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بشأن فرض عقوبات على “الجنائية الدولية”، بحسب ما أفادت مصادر من الحزب الجمهوري موقع “أكسيوس”.

وقدم نائب جمهوري، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطنين أمريكيين أو حلفائهم، ويحظى المشروع بدعم ما يقرب من عشرين جمهوريًّا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة والقتل.