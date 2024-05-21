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فريق التحرير

21 مايو 2024

ينظم استخدام التكنولوجيا.. الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون الذكاء الاصطناعي

دوليات
ينظم استخدام التكنولوجيا.. الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون الذكاء الاصطناعي

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على “قانون الذكاء الاصطناعي”، بهدف تنظيم استخدام التكنولوجيا التحويلية في الحالات “الشديدة الخطورة”، مثل إنفاذ القانون والتوظيف.

ويهدف التشريع الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى جعل استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي أكثر أمانًا ويستند إلى اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية في عام 2021.

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كما يهدف إلى ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي شفافة قدر الإمكان ومفهومة وغير تمييزية وصديقة للبيئة.

وفي شهر ديسمبر الماضي، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي بعد مفاوضات ماراثونية.

 

 

 

 

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