مصرع راكب وإصابة 30.. مطبات هوائية عنيفة تجبر طائرة سنغافورية على الهبوط اضطراريًا في بانكوك

تعرضت إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية السنغافورية، المتوجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى سنغافورة، لحادث بعد تعرضها لضربات هواء عنيفة أدت إلى وفاة راكب واحد وإصابة حوالي 30 آخرين.

واضطرت الطائرة ضمن الرحلة رقم SQ321 إلى القيام بهبوط اضطراري في مطار سوفارنابومي الدولي الواقع في مدينة بانكوك التايلاندية.

الطائرة طراز بوينغ 777-200ER والتي تحمل التسجيل 9V-SWM كانت قد انطلقت من مطار هيثرو بلندن في رحلتها المنتظمة إلى سنغافورة، ولكن لسوء الحظ واجهت اضطرابات جوية قاسية وعنيفة عندما حلقت فوق الأجواء التايلاندية التي تشهد حالياً ظاهرة العواصف الرعدية الاستوائية الشديدة.

وبعد فترة قصيرة من وقوع الحادثة، حولت الطائرة مسارها باتجاه مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، وقامت بعملية هبوط اضطراري قبيل الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة بانكوك.

يذكر أن الموعد الأصلي المحدد لهبوط الطائرة في مطار شانغي الدولي في سنغافورة كان قرابة الساعة السادسة وعشرة دقائق مساءً بالتوقيت المحلي.

وقد نتج عن الحادث المؤسف وفاة أحد الركاب بالإضافة إلى إصابة ما يقارب الـ 30 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم جميعاً لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات مدينة بانكوك.

وأكدت الخطوط الجوية السنغافورية أنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتقديم الدعم اللازم للركاب المتضررين وعائلاتهم.