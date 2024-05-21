مصرع راكب وإصابة 30.. مطبات هوائية عنيفة تجبر طائرة سنغافورية على الهبوط اضطراريًا في بانكوك

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

21 مايو 2024

مصرع راكب وإصابة 30.. مطبات هوائية عنيفة تجبر طائرة سنغافورية على الهبوط اضطراريًا في بانكوك

اقتصاد
مصرع راكب وإصابة 30.. مطبات هوائية عنيفة تجبر طائرة سنغافورية على الهبوط اضطراريًا في بانكوك

تعرضت إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية السنغافورية، المتوجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى سنغافورة، لحادث بعد تعرضها لضربات هواء عنيفة أدت إلى وفاة راكب واحد وإصابة حوالي 30 آخرين.

واضطرت الطائرة ضمن الرحلة رقم SQ321 إلى القيام بهبوط اضطراري في مطار سوفارنابومي الدولي الواقع في مدينة بانكوك التايلاندية.

الطائرة طراز بوينغ 777-200ER والتي تحمل التسجيل 9V-SWM كانت قد انطلقت من مطار هيثرو بلندن في رحلتها المنتظمة إلى سنغافورة، ولكن لسوء الحظ واجهت اضطرابات جوية قاسية وعنيفة عندما حلقت فوق الأجواء التايلاندية التي تشهد حالياً ظاهرة العواصف الرعدية الاستوائية الشديدة.

وبعد فترة قصيرة من وقوع الحادثة، حولت الطائرة مسارها باتجاه مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، وقامت بعملية هبوط اضطراري قبيل الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة بانكوك.

يذكر أن الموعد الأصلي المحدد لهبوط الطائرة في مطار شانغي الدولي في سنغافورة كان قرابة الساعة السادسة وعشرة دقائق مساءً بالتوقيت المحلي.

وقد نتج عن الحادث المؤسف وفاة أحد الركاب بالإضافة إلى إصابة ما يقارب الـ 30 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم جميعاً لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات مدينة بانكوك.

وأكدت الخطوط الجوية السنغافورية أنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتقديم الدعم اللازم للركاب المتضررين وعائلاتهم.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: