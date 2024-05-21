مصرع 15 فتاة بغرق سيارة في نهر النيل بمصر

شهدت منطقة معدية أبو غالب الواقعة على نهر النيل بمحافظة المنوفية في مصر حادث غرق مروع لسيارة ميكروباص، أودى بحياة 15 سيدة وأدى إلى إصابة ثمان سيدات أخريات، ولا يزال البحث جاريا عن أية مفقودات محتملات.

ووقع الحادث عندما سقطت السيارة التي كانت تنقل عدداً من العاملات الزراعيات من المعدية لتغرق تدريجياً في مياه النيل.

وأفادت المصادر الطبية المصرية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث الغارقات وجثامين المصابات، بينما تواصل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع عناصر الإنقاذ النهري البحث عن أية أشخاص يحتمل وجودهم في المياه أو جرفتهم الأمواج بعيداً عن مكان وقوع الحادث.

وذكر شهود عيان كانوا موجودين في المكان أن الميكروباص كان يحمل عدداً كبيراً نسبياً من العاملات الزراعيات اللواتي يعبرن يومياً إلى الجانب الآخر من نهر النيل للذهاب إلى عملهن في إحدى الشركات الزراعية.

وأضاف الشهود أنهم استطاعوا إنقاذ 6 فتيات من ركاب السيارة المنكوبة، بينما لا يزال مصير الأخريات مجهولاً في ظل مواصلة فرق الإنقاذ عملها الدؤوب أملاً في العثور عليهن.

وقد هرع العديد من السكان المحليين والجهات المسؤولة على الفور إلى موقع الحادث للمساعدة في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا، كما تم الدفع بثمانية سيارات إسعاف وطواقم طبية لتقديم الإسعافات والرعاية الصحية اللازمة للمصابات فور استخراجهم من المياه.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن الملابسات والأسباب المؤدية إلى وقوع هذا الحادث الأليم.