القبض على 8 مواطنين لترويجهم المخدرات في 3 مناطق

تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد مروجي ومهربي المخدرات، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها

ونجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط العديد من عمليات تهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية، ويأتي دور حرس الحدود في مقدمة هذه الجهود، حيث يمثل خط الدفاع الأول ضد تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية.

جازان

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمنطقة جازان لترويجه 67 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الحدود الشمالية

ونجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على 4 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهم مادة الحشيش المخدر و1754 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تبوك

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم 15.9 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.