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    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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  • 2 - 4
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  • 3 - 5
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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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فريق التحرير

21 مايو 2024

“نمار” أكثر الأحياء تداولاً بالبورصة العقارية اليوم

اقتصاد
“نمار” أكثر الأحياء تداولاً بالبورصة العقارية اليوم إطلاق البورصة العقارية

شهدت البورصة العقارية اليوم الثلاثاء، 1138 صفقة، بقيمة تخطت الـ 977 مليون ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى 2327470 متر مربع.

وسجل متوسط سعر المتر اليوم عبر البورصة العقارية 419 ريالاً، فيما كان أعلى سعر مسجل للمتر 70249 ريال.

الأحياء الأكثر تداولاً

احتلت أحياء الرياض قائمة الاحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية خلال اليوم، وتصدرهم حي نمار بقيمة وصلت إلى أكثر من 27.3 مليون ريال، يليه حي النظيم بقيمة تخطت الـ 19.3 مليون ريال.

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وجاء حي الخير في المركز الثالث بالقائمة بقيمة تجاوزت الـ 18.7 مليون ريال، ثم حي الجنادرية بقيمة وصلت إلى أكثر من 14.5 مليون ريال، يليه في المركز الخامس حي الوسام بقيمة وصلت لأكثر من 9.8 مليون ريال.

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