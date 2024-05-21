لتحسين إدارة الإشعارات والاتصال اللغوي.. أبل تدمج الذكاء الاصطناعي في iOS 18

تستعد شركة أبل لإحداث نقلة نوعية في طريقة عرض وإدارة إشعارات مستخدمي هواتف الآيفون مع الإصدار الجديد لنظام التشغيل iOS 18 المتوقع إطلاقه العام المقبل.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية، فإن الشركة تعتزم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلخيص الإشعارات المكثفة التي ترد إلى المستخدمين بصورة يومية، وتزويدهم بملخص صوتي من خلال المساعد الشخصي الافتراضي “سيري”.

وسوف تقوم هذه الميزة الجديدة بتلخيص وعرض المعلومات الهامة الواردة في الإشعارات بطريقة مختصرة وذكية، بحيث يتسنى للمستخدم التعرف بسرعة على محتواها دون الحاجة لفتح التطبيق وقراءتها كاملة.

ولن تقتصر وظيفة الذكاء الاصطناعي على تلخيص الإشعارات فحسب، بل ستمتد لتشمل تلخيص المقالات الاخبارية والتواصل اللغوي الطبيعي، وغير ذلك من المزايا التي تسهل استخدام الهاتف وتصفح الإنترنت.

وتهدف أبل من وراء ميزتها الجديدة إلى مساعدة المستخدمين في تنظيم متابعتهم للإشعارات وعرضها بصورة أفضل وأكثر كفاءة.

وفيما يتعلق بتشغيل هذه الميزة، أكد التقرير أنها ستعتمد بالأساس على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي داخل أجهزة الهواتف نفسها، بيد أن بعض الوظائف الأخرى سوف تتطلب معالجة سحابية على خوادم الشركة.

وعلاوة على ذلك، كشف التقرير أن أبل ربما تتخلى عن خططها السابقة لتطوير تطبيق للدردشة الذكية شبيه بتطبيقات مثل ChatGPT وGemini، مما يشير إلى احتمال عدم التوصل لاتفاق مناسب مع المنافسين لإدماج خدماتهم وتطبيقاتهم ضمن نظام التشغيل الجديد.