تاسي” يتراجع 0.02% بتداولات بقيمة 5.4 مليار ريال

تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمقدار 2.88 نقطة ما نسبته 0.02%، وأغلق عند مستوى 12,122.48 نقطة.

ووصلت قيمة التداولات في جلسة اليوم أكثر من 5.39 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 191,551,547 سهم، عن طريق تنفيذ أكثر من 438 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم الثلاثاء ارتفاعًا في أسهم 82 شركة، فيما أغلقت 144 شركة على انخفاض، من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 234 شركة.

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وكانت شركات تكافل الراجحي ورتال وميدغلف للتأمين وكهرباء السعودية والبحر الأحمر، هي الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.91 إلى 4.42%، فيما كانت شركات الباحة والبابطين والسيف غاليري ورعاية وعذيب للاتصالات هي الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 7.14 إلى 3.77%.

مؤشر “نمو”

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 103.16 نقطة، وبنسبة 0.38%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند 26933.34 نقطة.